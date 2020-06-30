"مياه الدقهلية": نغطي المحافظة بالكامل بمياه الشرب

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إن الدقهلية هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تمت تغطيتها بالكامل بخدمة مياه الشرب، حيث تقدم الشركة خدمات مياه الشرب داخل 19 مدينة و16 مركزًا و 499 قرية و2283 عزبة، وتخدم حوالي 7 ملايين مواطن داخل المحافظة.

وأصدرت الشركة بيانا بإنجازاتها، جاء فيه أن الدقهلية بها 14 محطة سطحية كبرى بطاقة فعلية 1.2 مليون م3/يوم، بالإضافة إلي 66 محطة (128 وحدة نقالي مدمجة) بطاقة فعلية 0.18 مليون م3/يوم، و50 محطات جوفية "آبار" بطاقة فعلية 0.20 مليون م3/يوم، و48 رافع وبوستر، وتبلغ إجمالي المياه المنتجة 1602466 (متر3/ يوم) ليصل متوسط نصيب الفرد بعد الفاقد حوالي (150) لتر/فرد/ يوم.

وأكدت شركة مياه الدقهلية سعيها المستمر لزيادة عدد محطات تنقية مياه الشرب داخل المحافظة، بالإضافة لإحلال وتجديد المحطات المتهالكة، وتطوير المعامل الخاصة بالشركة، لتوفير الخدمة بشكل أكثر كفاءة ولأكبر عدد من المواطنين.

وذكرت الشركة، أن أطوال الشبكات الرئيسية يبلغ 1109 كم، وطوال الشبكات الفرعية 8391 كم، ليصل الإجمالي إلى 9500 كيلو متر طولي.

وأوضحت أن المحطات التي تم تأهيلها وزيادة الطاقة التشغيلية لها بمعرفة الشركة عام 2020 هي محطات (الشناوي بمركز المنصورة، الشوامي بمركز بلقاس، وبطرة بمركز طلخا، والدروتين، وطنيخ بمركز نبروه، والعزيزة والنسايمة بمركز المنزلة، وميت سلسيل الهولندي، وعزب ميت سلسيل بمركز ميت سلسيل)، والمحطات الجاري استلامها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هي (محطة مياه الشوامي بنظام الترشيح الفائق، ومحطة مياه بسنديلة بنظام الترشيح الفائق، ومحطة مياه نشا) بنظام الترشيح الفائق.

وعن خدمات الصرف الصحي داخل المحافظة، أكدت أن نسبة تغطية المدن بمحطـات معالجـة الصرف الصحي بنسبة (100%)، ويبلغ إجمالي عدد محطات رفع الصرف الصحي بالمحافظة 679 محطة، وعدد محطات المعالجة 49 محطة، بتصرف 486338 (متر3/ يوم) وتخدم 19مدينة، و99 قرية، أما القرى التي تصرف صرف سلبي تبلغ 258 قرية بتصرف 331838 (متر3/ يوم)، ويبلغ إجمالي التصرفات نحو 818175 (متر3/ يوم).

وأشارت إلى أن عدد القـرى المخدومـة بخدمة صرف صحي متكامل 99 قرية، وعدد القـرى المخدومـة بمشروعات صرف سلبي 258 قرية، أما القـرى التي يجري التنفيذ بها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فهي 10 قرى، والقـرى المحرومة 26 قرية، وعدد القرى المدرجة ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة القائم على النتائج والممول من البنك الدولي، التي ستقدم لهم خدمة صرف صحي متكامل، ما يقارب من 100 قرية، منها قرى مخدومة بمشروعات صرف سلبي، ومنها قرى محرومة.

وعن المشروعات المنفذة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تم استلامها خلال عام 2019-2020، فقال إنه يبلغ عددها حوالي 29 مشروعًا داخل المحافظة.

ويستهدف مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (الممولة من البنك الدولي) حوالي 710 آلاف نسمه بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال إنشاء وصلات منزلية جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف الصحي، ويبلغ عدد القرى التي ستستفيد من المشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز "ميت غمر – أجا – السنبلاوين – تمي الامديد – المنزلة – الجمالية – منية التصر – دكرنس"، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 6 مليارات جنيه.

وعن مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية (مدني – ميكانيكا – كهرباء) بتقسيم 15 مايو بجمصة، فأكدت أنه يجري العمل به بواسطة الشركة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 65 مليون جنيه، ويشمل البرتوكول إحلال وتجديد خطوط الطرد من المحطة الفرعية إلى المحطة الرئيسية، ومن المحطة الرئيسية حتى محطة معالجة جمصة.

وجرى البدء بمشروع خط انحدار شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة بتاريخ 2020/2/29 بعد الحصول على كافة الموافقات بقطر 900 مم UPVC بطول 1 كم، بتكلفة تبلغ 23 مليون جنيه، حيث أن الخط الحالي منفذ منذ أكثر من 100 عام، وهو عبارة عن مواسير خرسانية مخصصة للصرف الزراعي واستخدمت للصرف الصحي.

وحصلت محطات تنقية مياه الشرب على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM" للجودة بمحافظة الدقهلية وعددها 9 محطات، كما حصلت محطات الصرف الصحي التي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM" للجودة بمحافظة الدقهلية وعددها 20 محطة.

وجهزت الشركة 5 سيارات متنقلة لخدمة العملاء، تم توريدها عن طريق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخدمة عملاء الشركة بنطاق المحافظة، وخاصة الأماكن البعيدة والنائية والعمل فى توقيتات بخلاف مواعيد العمل الرسمية تسهيلًا على العملاء.

وتستهدف تلك السيارات تقديم خدمات كالتعاقد وسداد الفواتير والدفع المقدم وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، واستقبال الشكاوى والعمل على حلها والمشاركة في حملات التوعية.