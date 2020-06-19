تشييع جنازة شاب غرق في مياه ترعة في الدقهلية.. وشهود: جرفه التيار

شيع أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية اليوم، شاب غرق في مياه ترعة الحول أثناء الاستحمام بالترعة بعد أن جرفه التيار.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين ببلاغ الأهالي بغرق شاب في منقطة الحوال بالمدينة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الغرق، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعي يوسف عماد جاب الله، 16 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود العيان أن الشاب نزل للترعة للاستحمام مع زملائه فجرفه التيار، وحاول زملائه إلا أنه اختفي من أمامهم فأبلغوا الشرطة، وتمكن من انتشاله.

وشارك في تشييع جنازته عدد كبير من زملائه ورددوا الهتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله".