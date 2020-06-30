4 مؤشرات تنبئ بنجاح "شديد الخطورة" قبل عرضه على watch it

تنطلق عرض أولى حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للمخرج حسام علي، وبطولة الثنائي أحمد العوضي وريم مصطفي، غدا، عبر منصة watch it، حيث ينتمي العمل إلى نوعية مسلسلات الـ 7 حلقات، ومن المقرر تقديمه على أكثر من موسم، خلال الفترة المقبلة.

وترصد "الوطن" 4 مؤشرات تنبئ بنجاح العمل الذي يترقبه الجمهور بشغف شديد، حسبما اتضح من تعليقاتهم عبر الإعلان الدعائي الذي طرحته الجهة المنتجة، قبل أيام، وتجاوز عدد مشاهديه حاجز الـ 4 ملايين ونصف مليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية لمنصة watch it على "فيس بوك".

- اكتساب أحمد العوضي لشعبية جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، عقب نجاحه في تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

- اتسام الأحداث بنوعية الإثارة والتشويق والأكشن، وهي التيمات الدرامية المُحببة للجمهور المصري والعربي في الدراما

- اقتصار أحداث الموسم الأول على 7 حلقات فحسب، ما سيجعل الأحداث مُكثفة وتخلو من المط والتطويل.

- عدم حصر تيمة الأكشن على العوضي فحسب، بل تمتد هذه المشاهد إلى ريم مصطفى، ما سيعود بنا إلى الأكشن النسائي الذي ندر تقديمه في الدراما والسينما المصرية خلال الأعوام الأخيرة.

يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.