ياسمين عبد العزيز تنشر الصور الأولى لها مع أحمد العوضي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورا تجمعها بالفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

واكتفت بالتعليق بـ"قلوب" فقط، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، منها الفنانة بدرية طلبة، حيث قالت" ماشاء الله ربنا يحفظكم"، وتفاعلت الفنانة دينا فؤاد و محمد لطفي بـ"قلوب".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.