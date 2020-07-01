"الثقافة الجديدة" تودع "قمر المغارب" وتحتفي بالحلي في عدد يوليو 2020

صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، (يوليو2020) برئاسة تحرير الشاعر والباحث مسعود شومان، الذي تأتي افتتاحيته بعنوان: "زينة المصريين وحليهم في وداع يسرى العزب".

وتتضمن الافتتاحية: "تدفعنا الحلى المصرية إلى الارتحال إلى أنثروبولوجيا الجمال والزينة، وكيف كان المصريون من عشاق التشكيل على الأحجار والمعادن، وكيف ربطوا الجمال بالأساطير والمعتقدات؛ فلم تكن الحلى مجرد قطعة من حجر أو معدن فحسب، لكنها كانت وثيقة على زمن، وآية على قدرة الإنسان المصرى على ابتعاث الفن وجعله كائناً حياً من قطعة ميتة، وإذا تأملنا علاقة الحلى بالجسد الإنسانى سنجد أنها جمَّلت الجسد كله، فهناك حلى للشعر، وأخرى للأذن، وثالثة للعنق، ورابعة للأيدى، وخامسة للأرجل، وسادسة للأصابع وسابعة للجبهة... إلخ..."

وأعدت المجلة ملفا خاصا عن الشاعر الراحل يسري العزب بعنوان "رسائل في رحيل قمر المغارب"، كتب فيه د. أحمد شمس الدين الحجاجى" مراوحات العزب بين الشعر والنقد والمسرح"، وتناول محمد السيد عيد تفاصيل انطلاق مؤتمر أدباء مصر عبر مقال "صاحب خطة انطلاق "مؤتمر أدباء مصر"، ثم يأتي مقال يسرى حسان متناولا "يسرى العزب.. قتيل المحبة"، تليه شهادة د. صلاح العزب "شهادة غير مبرأة من الحب"، ويكتب أحمد عنتر مصطفى مقالا بعنوان "سبعة مقاطع فى تغريبة الفتى الشاعر"، لننتقل إلى مقال عبد الله مهدى عبد الله "مغنى الثورة ومنشد الغلابة"، لنطالع قراءة محمود الحلوانى النقدية بعنوان "العزب حارس بوابات العامية"، ثم تتوالى الشهادات والقصائد المحبة؛ فيكتب محسن العزب "سفير الفلاحين فى القاهرة"، وطلعت العزب "من يدرك القمر؟"، ومنه ننتقل إلى شهادة فتحى البريشى بعنوان "كان لسه بدرى قوى يا يسرى"، وتكتب ابنته سهى يسرى العزب "أنت العزب يسرى"، ويختم الملف ببليوجرافيا عن الراحل.

جدير بالذكر أن العدد يحتفي بلوحات الفنان إبراهيم الدسوقي الذي تتشكل مهارته فى المسافة بين التراث بقدمه وعراقته، والظل والنور وما بينهما من مساحات مراوغة، تفتح أفق الدلالة على سماوات الجمال؛ فتلتقى حداثة رؤاه وانغماسه فى تقنيات جدوده، وعراقة ملامحهم.

يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان ويدير تحريرها الشاعر محمود خيرالله وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز والمشرف الفنى الفنان إسلام الشيخ.