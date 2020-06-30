إخلاء سبيل 5 من مشجعي الأهلي في قضية ألتراس أهلاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 5 من مشجعي النادي الأهلي، المتهمين في قضية إعادة إحياء ألتراس أهلاوي.

وجاء قرار النيابة، بإخلاء سبيل محمد خالد البيومي، ومحمد محمود عبدالكريم، وربيع عبدالجليل، وعبدالله أحمد رمضان، وعبدالله محمد أحمد عبدالباري، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بإعادة إحياء أولتراس أهلاوي.

وألقي القبض على عدد من المتهمين في ذات القضية، في أوقات مختلفة على مدار الأشهر الماضية، حيث بدأ التحقيق في القضية العام الماضي.

وتوجد قضية أخرى قيد التحقيق بالنيابة، تتعلق بإعادة إحياء وايت نايتس متهم فيها عدد من مشجعي نادي الزمالك.

وسبق أن قررت النيابة في الفترة الماضية، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضيتين، بضمان محل إقامتهم بعد عدة أشهر قضوها في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.