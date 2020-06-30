محافظ بني سويف يشكر تنسيقية شباب الأحزاب لدعمها المنظومة الصحية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الدور الهام الذي يقومون به في دعم جهود المحافظة في مختلف المجالات، خاصة الدور الهام في دفع جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة ببني سويف، وذلك على خلفية قيام التنسيقية بالتبرع بمستلزمات طبية ووقائية، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة في مجابهة تداعيات كورونا.

وناقش محافظ بني سويف، السبل الممكنة والأليات المتاحة لتعظيم دور التنسيقية في مختلف المجالات التنموية بالمحافظة، مؤكدا أهمية دورها، خاصة وأنها تجمع بين عنصرين مهمين وهما، الشباب الذي لديه الطاقة والقدرات والانتماء لوطنه، والعمل الحزبي والسياسي، وذلك يدعم دور التنسيقية في خدمة المجتمع في مختلف المناحي.

وعقب اللقاء اصطحب نائب المحافظ ممثلي التنسيقية لتسليم مديرية الصحة المستلزمات الطبية، حيث شملت قائمة التبرعات ١٤ألف و٤٠٠ ماسك، و١.٧٦٥ زجاجة كحول، و٤٠ بدلة طبية، و٦ آلاف جوانتي، و٧٠٠ جاون طبيب، و٢٥٠ فيس شيلد، و٥٠٠ كانيولا، و١٦٠٠ سرنجة، و١٠٠ بلاستر طبي، و٦٠٠ لتر صابون سائل.