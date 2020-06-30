صور.. "إيد واحدة" تعقم مساجد وكنائس بني سويف الجديدة

نظم مجلس أمناء مدينة بني سويف الجديدة، بالتعاون مع عدد من المنشآت الصناعية، حملة لتعقيم المساجد والكنائس، ضمن مبادرة "إيد واحدة"، والتي دشنها الأهالي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت ناهد عبدالحسيب محمد، عضو مجلس أمناء المدينة بجهاز مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، إن مبادرة "إيد واحدة" قائمة بالفعل قبل جائحة كورونا، حيث بدأت بمواجهة تداعيات الطقس السيئ والهطول الغزير للأمطار، واستمرت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: المبادرة الآن تستهدف تعقيم دور العبادة من مساجد وكنائس بزمام المدينة، حيث تم تعقيم مسجدي الرضا "الجامع الكبير"، وأبو بكر الصديق، وكنيسة مار مينا ببني سويف الجديدة، إضافة إلى توزيع الكمامات والكحول على المواطنين، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وعدد من المنشآت الاستثمارية داخل المدينة.

وأشارت "عبدالحسيب" إلى أن المبادرة استهدفت دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك الأرامل والأيتام والعمالة غير المنتظمة، سواء بكراتين مواد غذائية أو دعم عيني.