فاطمة ناعوت عن ذكرى 30 يونيو: "كل سنة واحنا في وطن"

قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، إن أغلب المثقفين المصريين، كانوا قرأوا تاريخ جماعة الإخوان جيدا، منذ عام 1929، وهم ليسوا بمجددين في مواقفهم الماضية: "كل سنة واحنا في وطن، وأخطائهم هي هي، وتآمراتهم هي هي، وكانوا بالنسبة لينا كتاب مفتوح".

وأضافت "ناعوت"، خلال مداخلة هاتفية له بالتغطية الخاصة الذي قدمتها الإعلامية عزة مصطفى، المذاعة على فضائية "صدى البلد"، أن العام العثر الذي تقلد فيه جماعة الإخوان منصب رئاسة الجمهورية، قدموا خلاله للمصرين خدمة العمر، وذلك عن طريق إعطاءهم دروسا مكثفة، لكيفية حكمهم وآليه إدارتهم لكافة الأمور، موضحة أن مصر عصية على الجميع، وليس من السهل سرقتها، ولا يستطيع أحدا السيطرة عليها وسرقة مواردها: "أحنا بلد المعجزة".

وأكدت أن مصر تنهض في وثبات حقيقية، ومن لا يرى ذلك، عليه بارتداء نظارة للنظر: "في الـ7 سنوات دول، حصلت معجزات في مصر"، مشيرة إلى أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا يدعو للفخر والفرحة وقدم لها الكثير، حيث أن ما تم في مصر أمر صعب تحقيقه خلال عشرات السنوات.