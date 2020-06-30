حزب العدل: ثورة 30 يونيو قضت على الأطماع التركية في المنطقة

قال عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، إنّ ثورة 30 يونيو نجحت في القضاء على مشروع تنظيم الإخوان الذي سعى لتأسيس حكم ديني مستبد، كان يستهدف تحويل مصر لرافعة لإحياء مشروع الخلافة العثمانية والأطماع التركية في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف إمام، لـ"الوطن"، أنّ مصر وبعد 7 سنوات من ثورة 30 يونيو، حققت نجاحات في عدد من الملفات، على رأسها تنويع مصادر التسليح ورفع تصنيف الجيش إلى المرتبة التاسعة عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط، وإنجاز إصلاح مالي وتدشين البنية التحتية لعدد من محاور التنمية وفق المخطط العمراني "مصر 2050".

وتابع أنّ كل هذه الإنجازات تضع البلاد على طريق مستقبل اقتصادي واعد، لكن مع ذلك تبقى أمام مصر مجموعة من التحديات الخطيرة، في مقدمتها ملف سد النهضة وإجراء إصلاح اقتصادي شامل وإجراء إصلاح سياسي وتفكيك الفكر المتطرف، والاستثمار في الرأس مال البشري والاجتماعي: التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية والاجتماعية ومكافحة الفقر، وإصلاح الإعلام والمؤسسات الثقافية.

ونوه إمام بأنّ القضاء على الفكر المتطرف، يظل أحد التحديات الخطيرة أمام الدولة المصرية، والتي تتطلب إجراء إصلاح على مسارين: الأول سياسي يستهدف بناء دولة المواطنة ودولة الحرية الفردية والمساواة القانونية دولة الأمة المصرية التي تعبر عن الإرادة العليا للمجتمع وتترجم قيمه ووجدانه وتطلق طاقته الروحية والعقلية على قاعدة التضامن والإخوة في الوطن، أما المسار الثاني فيتطلب الدخول مباشرة إلى مرحلة التنوير العقلي، بإجراء ثورة شاملة في التعليم والثقافة والإعلام، تستهدف تربية الفرد الحر العقلاني المسؤول.