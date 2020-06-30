هيئة قناة السويس تكشف عن بعض الإنجازات في ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلنت هيئة قناة السويس إحصائية حصاد العام المالي 2019/ 2020 للهيئة، تضمن أبرز الإنجازات والمشروعات والخطوات الجادة التي نُفذت نحو تحقيق إستراتيجية الهيئة 2023، بالتوازي مع الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة على الرغم من التحديات المحلية والعالمية غير المسبوقة على مدار عام كامل.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن أبرز التحديات التي واجهتها هي أزمة الطقس السيئ، والظروف غير الملائمة التي تمر بها صناعة النقل البحري، في ظل انخفاض حركة التجارة العالمية وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمية، إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن أهم المشروعات بحسب بيان الهيئة، افتتاح أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، خروج ماكينة الحفر من نفق الشهيد أحمد حمدي، تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي 1، التحول الرقمي ومنظومة الشبكة الموحدة المركز الرئيسي بالإسماعيلية، مركز البيانات الرقمي ببورفؤاد، تدشين الكراكة مهاب مميش الأكبر في الشرق الأوسط، تدشين مجموعة جديدة من القاطرات، “القاطرة عبد الحميد يوسف”، “القاطرة علي شلبي”، “القاطرة الشهيد مصطفي محمود”، تطوير المجري الملاحي، تطوير محطة مراقبة الملاحة وعبور أكبر سفينة حاويات في العالم.

وأشار البيان إلى أنه فى المجال الطبي، تم إفتتاح وحدة القلب والقسطرة بالإسماعيلية، بدء إنشاء استاد قناة السويس الجديد، البدء في إنشاء المتحف العالمي للقناة، بالإضافة إلى نجاح القناة في الحفاظ على معدلات عبور السفن رغم انخفاض حركة التجارة العالمية نتيجة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا.