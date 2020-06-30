يقدم 7 خدمات إلكترونية.. تحديث موقع "دعم مصر" التابع للتموين

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الممثل لوزارة الإنتاج الحربي، النسخة الجديدة من موقع دعم مصر، والذي يتيح عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، ضمن خطو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتستعرض "الوطن" الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع دعم مصر النسخة الجديدة، والتي ستكون متاحة للجمهور إلكترونيًا بداية من الغد الأربعاء 1 يوليو، إضافة إلى تخصيص رقم ساخن 19959 للرد على استفسارات المواطنين.

7 خدمات جديدة من موقع دعم مصر

- تسجيل رقم المحمول لبطاقة تموينية نشطة.

- تسجيل رقم محمول لبطاقة إصدار جديد.

- تقديم طلب بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

- الاستعلام عن موقف طلب بدل تالف أو فاقد.

- تقديم طلب نقل من محافظة إلى أخرى.

- الفصل الاجتماعي لإصدار بطاقة تموينية جديدة.

- تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

- إعادة إرسال الرقم السري للبطاقة التموينية.

للحصول على الخدمات التموينية يشترط الآتي

يسجل المواطن رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن الرقم مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.

- لا بد أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

- يوافق المواطن على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، والتي تحذر أنه في حالة ذكر أي بيانات خاطئة، يعرض صاحبها لإلغاء البطاقة.

- يضغط المواطن على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.