التموين: خدمات جديدة عبر موقع دعم مصر وبطاقات لمستفيدي تكافل وكرامة

تحدث دكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات عن التطورات الجديدة في شبكة التموين للتيسير على المواطنين.

وقال مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم توقيع برتوكول مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمنح المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة للبطاقة التموينية حال عدم حصوله عليها أو عدم استفادته من الخدمات التموينية وأنه سيتم منحه بطاقة التموين دون تقديمه طلب لذلك.

وأشار أنه سيتم تبادل المعلومات بين قاعدة معلومات تكافل وكرامة وقاعدة وزارة التموين على أن يتم ادراج المستفيدين من تكافل وكرامة في منظومة التموين بشكل آلي.

وأكد مستشار وزير التموين انه تم اصدار 30 ألف بطاقة للمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة على أن يتم تسليمها لهم من خلال شبابيك مخصصة في مكاتب البريد.

وأوضح مدكور أنه تم تقديم بعض الخدمات على موقع دعم مصر من أجل التخفيف على المواطنين وتخفيف الزحام ومنها اصدار بطاقة بجل تالف وبدل فاقد على أن يحصل قيمة الحوالة البريدية للبطاقة الجديدة من أول مخصص تمويني له وكذلك تقديم خدمات تغيير محافظة الصرف واستخراج بطاقة لاول مرة والفصل الاجتماعي والتفعيل الالكترونيا مناشدًا المواطنين بسرعة تسجيل أرقام هواتفهم على المنظومة بشرط أن يكون الرقم مسجل باسم شخص من المستفيدين من البطاقة.

ولفت مدكور إلى أن هناك تعاون مع وزارة الصحة والداخلية وأنه فور تسجيل وفاة مواطن يتم رفع اسمه من مستحقي الدعم بشكل الكتروني بدون مراسلة مكتب التموين وكذالك بيانات المهاجرين والتي ترسلها الداخلية كل شهر.