محافظ كفر الشيخ يناقش تنمية مشروعات "البتلو" بالتعاون مع البنك الزراعي

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تنمية مشروعات الثروة الحيوانية "البتلو" وتطوير المشروعات المتوقفة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يجري تطوير عدد من المشروعات منها "مشروع البتلو، وتنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي" بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، والمرأة المعيلة، والمطلقات والأرامل، بالإضافة إلى تحسين السلالات وضبط الأسعار وعدم الاستغلال، بالتنسيق مع الطب البيطري والزراعة، والبنك الزراعي المصري، لتمويل المشروعات.

وأكد "نور الدين"، على تحسين سلالة الثروة الحيوانية، وإعادة توزيعها، فضلًا عن دعم وتنمية التلقيح الصناعي، وعمل دورات تدريبية، لزيادة خبرات الشباب والمستفيدين، والعمل على زيادة الإنتاج.