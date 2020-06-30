محافظ كفر الشيخ يسلم 11 عقد تقنين للمواطنين عبر الـ"فيديو كونفرانس"

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة عبر الـ" فيديو كونفرانس"، مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وشدد "نور الدين"، على سرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن المختلفة، مشيرًا إلى أن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يجري دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لإتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل إجمالي عقود التقنين إلى 429 عقد تقنين.