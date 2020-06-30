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بداية من الغد.. "تنظيم الاتصالات" يفرض رسوم 5% على الهواتف المستوردة

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حسن عثمان
09:17 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
تنظيم الاتصالات

تنظيم الاتصالات

أخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها، وبحسب بيان رسمي سيتم تفعيل القرار بداية من غد الأربعاء 1 يوليو.

وجاء تحصيل هذه الرسوم تحت بند "مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول".

يأتي ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة لاعتماد الأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.