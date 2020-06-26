"تنظيم الاتصالات": إلغاء الكروت الورقية الكبيرة لدعم الدفع الإلكتروني

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المواطنين بدائل للشحن بعد إلغاء الكروت الورقية فئة 50 جنيها وما أعلى.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc" إن المواطنين لديهم بدائل للشحن بعد إلغاء الكروت الورقية أبرزها الشحن الفوري والتحويل عبر المحافظ الإلكترونية والكروت الإلكترونية الذكية، مشيرًا إلى أن 12.5 مليون مواطن يستخدمون المحفظة الإلكترونية للدفع.

وأشار إبراهيم إلى أن أكثر من مليون مواطن اشتركوا فى المحافظ الإلكترونية منذ بدء جائحة كورونا، موضحا أن إلغاء الكروت يأتي لمواكبة جهود الدولة في تعزيز ثقافة الشمول المالي وتحفيز المواطنين على استخدام أساليب الدفع الإلكتروني.

وأكد إبراهيم أن هناك عروضا ترويجية للمواطنين المستخدمين لطرق الشحن الإلكتروني منها 50 ضعف الشحن حال الشحن الإلكتروني، مشددا على أن الشحن على الهواء أكثر الطرق استخداما في الوقت الحالي.