رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ يحث ترامب على ارتداء كمامة

حث رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لامار ألكساندر، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتداء كمامة طبية عند الظهور علنا للمساعدة في إنهاء ظاهرة تسييس استخدام الأقنعة الطبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا ألكساندر - خلال جلسة استماع حول جائحة فيروس كورونا، حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - الشعب الأمريكي للتوقف عن تسييس استخدام الأقنعة الطبية في وجه كوفيد-19، مشيرا إلى أن تلك العادة البسيطة لإنقاذ الأرواح أصبحت جزء من مناقشة سياسية مفادها: إن داعمي ترامب لا ينبغي أن يرتدوا أقنعة طبية بينما مناهضي ترامب ينبغي أن يرتدوا هذه الأقنعة.

وأضاف: "لذلك أنا اقترحت على الرئيس (ترامب) ارتداء قناع طبي من حين لآخر حتى إذا لم تكن اجتماعاته تتطلب منه فعل ذلك.. الرئيس له ملايين من المعجبين الذين سيتبعون خطاه، وهذا سيساعد في إنهاء هذا الجدل السياسي لأن خطر استمراره كبير للغاية".

ورغم توصية المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء الأقنعة الطبية أو المصنوعة من الأقمشة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة من المصابين الذين لا يظهر عليهم أعراض، فإن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أظهرت أن الديمقراطيين يرتدون القناع الطبي أكثر من الجمهوريين.

ولم يتوقف الأمر عند المواطنين الجمهوريين، بل إن حُكام الولايات الأمريكية التابعين للحزب الجمهوري أصبحوا أكثر ترددا من نظرائهم الديمقراطيين في إصدار قرارات على مستوى الولاية يُلزم بارتداء القناع الطبي، وبينها ولايات تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة مثل تكساس وأريزونا وفلوريدا.