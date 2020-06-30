بسبب كورونا.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا لأعلى نقطة من 2011

ارتفعت أسعار الذهب إلي أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات اليوم بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أن محليًا فأن السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أن العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الــ1800 دولار للأوقية، وقد وصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 909 و911 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 795 و797 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 681 و683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و376 جنيها.