وزير الخارجية: أعضاء مجلس الأمن تفاعلوا إيجابيا مع قضية سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جلسة مجلس الأمن لبحث قضية سد النهضة، أتاحت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح، مع استعراض كل ما تتوقعه من تلك المفاوضات؛ للوصول إلى حلٍ توافقي يراعي مصالح الدول الثلاث، مع تأمين مستقبل مصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أعضاء مجلس الأمن أظهروا تفاعلا إيجابيا مع القضية المصرية، كما جرى إتاحه فرصة لمصر لعرض موقفها بشأن واضح، موضحا أنه بالنسبة للمسار الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي جاء لمد فترة المفاوضات مدة أسبوعين.

وأشار إلى أن مصر تسير في مسارين متوازيين، وتأمل في أن تأتي المفاوضات القادمة ثمارها لإنهاء الخلاف وإتاحة فرصة سليمة للجميع؛ لبحث كل القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة.

وأكد أن الرد الإثيوبي على كلمة مصر لم يكن مفهوما، حيث إنه يحق لمصر التوجه لأي مكان تختاره لطرح موقفها من سد النهضة عبر مختلف الساحات الدولية أو الأقليمية؛ لشرح وجه النظر تجاه السد، مشيرا إلى أن مصر لديها أطروحات موضوعية وقانونية في عرض ملف سد النهضة، وستنخرط مصر في مفاوضات وجولات قادمة بحسن نية ورغبة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، وهما العاملان الأبرز لإزالة القلق والمشاحنات بين الدول المتفاوضة.

وتابع: "مش مفيد في المرحلة الحالية أن تسير أمور افتراضية، ونحن دائما نبدي مبدأ حسن النية ونأمل أن تؤتى المفاوضات القادمة بطريقة إيجابية لإخراج الجميع من الوضع الراهن مع إزالة كل الشوائب العالقة بخصوص أزمة سد النهضة".