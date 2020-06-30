وزير الخارجية: مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، في التعامل مع قضية سد النهضة.

وقال وزير الخارجية -في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إن "مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الإثيوبية"، موضحا أن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة.

ولفت إلى أن التنسيق المصري مع السودان في القضية، يهدف إلى الوصول لاتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب.

ونوه شكري، بأن "المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد كما تتحملها مصر أيضا".