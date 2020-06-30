وزير الخارجية: حال انهيار سد النهضة ستغمر السودان في غضون ساعات

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تركز جهودها على الناحية الفنية البحتة في قضية سد النهضة، وعدم الخلط بينها وبين قضايا أخرى، ليست محل للنقاش، وهي قابلة للنقاش بدون شك، لكن ليس اتصالا بقضية الحل، وهي ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف "شكري"، خلال استضافته بلقاء خاص على فضائية "سكاي نيوز"، أنه حتى الآن، لم يتم الإطلاع بشكل كافي على الرسومات الإنشائية ودراسات الأمان والتفاصيل بتعمق وبشكل شامل، بما يطمئن كلا من مصر والسودان، موضحا أن السد يتواجد بمقربه 20 كيلو متر من الحدود السودانية، حيث أن المياه المحجوزة خلف السد، قد تؤدى إلى خطر داهم على الأراضي السوادنية، في حال حدث أي نوع من الإنهيار: "ستغمر السودان في غضون ساعات وأيام، ولن يكون هناك أية قدرة على مقاومة ذلك، أو تجاوز تلك السلبيات".

وأكد أنه كان من المفترض على الاستشاري الدولي، مراعاة دراسات الأمان، وكان من الضروري إطلاع دول المصب على الدراسات والقواعد الإنشائية للسد من أجل الاطمئنان، وفي حال وجد أنه بالناحية الإنشائية يتسق مع القواعد السليمة والعلمية، سيكون شيء مطمئن، وذلك ليس الغرض منه إلا الحصول على الاطمئنان على إقامة السد، ونتجاوز تلك الجزئية، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي، دائما ما كان يتحدث عن توفير بعض المستندات وليس جميعها، وهناك شعور لدى المفاوض المصري والسوداني من الاحتياج لمزيد من الثقة، بالنسبة للوضع الإنشائي للسد.