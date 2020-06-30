عماد الدين أديب: الجيش استجاب لإرادة الشعب في 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن مصر في ليلة 30 يونيو كانت على مفترق طرق تاريخي بين ما يمكن تسميته نظام حكم يرى أنه يمثل مجموعة من الناس وبين الشعب المصري، وتدخل الجيش المصري وانحاز للشارع ضد من كان يحكم في ذلك الوقت، وحدثت حركة تمرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "القوات المسلحة لم تصم آذانها عن صوت الشعب المصري، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب لم يجد من يحنو عليه، وقال أحسن لنا نروح نموت لو منصرناش هذا الشعب".

وتابع: "ماذا لو كنا مازلنا نحكم بواسطة هذا النظام، وماذا لو انحازت القوات المسلحة لنظام الإخوان، لكن الجيش المصري منذ 3400 سنة منذ نارمر هو أول جيش موحد عرفته البشرية، وعلى مر التاريخ ينصر شعبه ولا يطلق النار عليه ويستجيب للإرادة الشعبية للجماهير".

وواصل: "الجيش لم ينصر شعبه فقط ضد نظام رفضه، لكنه ينصر شعبه بشكل آخر بأن يساعده من أجل التخلص من المشاكل الكبرى التي يواجهها مثل الجهل والفقر والمرض وسوء التعليم وسوء الصحة والتخلف عن ركب الحضارة".