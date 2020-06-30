عماد الدين أديب: ما نراه من إثيوبيا في مجلس الأمن هو موقف قطر وتركيا

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عماد الدين أديب عن جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "النهاردة حلقة صعبة جدا من ناحية الأحداث وهدخل لك على الموضوع على طول عن الجلسة".

وأضاف: "اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده معناه إيه أو تفسيره إيه نحن لا نرى بيان من وزير الخارجية الإثيوبي ولكن ما نراه هو موقف تركي قطري هو الذي يحرض إثيوبيا وهو نفس الموقف الموجود ضدنا في ليبيا".

وتابع: "أنا كتبت دراسة ونشرت أن تركيا وقطر استثمارا منذ 2009 حتى الآن ما يساوي 25 مليار دولار أمريكي في إثيوبيا وأيضًا هناك وفد أمني قطري تركي زار أديس أبابا في يناير 2020 في الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات في واشنطن ووقعوا مجموعة من التعهدات الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية مع أثيوبيا وهذا يبرر ترك إثيوبيا لمسودة الاتفاق الذي كان برعاية أمريكية وتعدوا فيه 90% من الاتفاقات".

واستطرد: "ما نراه الآن هو موقف مراوغ إثيوبي يتعمد لعب لعبة الإضرار بمصر وليس موقف تفاوضي وليست دراسة تتحدث على 41 مليار دولار خسائر لأن إثيوبيا لديها 950 مليار متر مكعب من المياه ولديها 11 مصدرا نهريا آخر بخلاف نهر النيل".