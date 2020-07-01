البنوك تخطر عملاءها: التعامل برقم الحساب المصرفي الدولي أصبح إجباريا

أخطرت البنوك عملاءها، بأنه وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري أصبح التعامل برقم الحساب المصرفي الدولي IBAN إجبارياً لإتمام التحويلات المحلية والدولية من وإلى حسابكم بدقة، أمان وكفاءة، ابتداءً من 30 يونيو 2020.

وقالت البنوك فى رسالة نصية أرسلتها للعملاء: "وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري أصبح التعامل برقم الحساب المصرفي الدولي IBAN إجبارياً لإتمام التحويلات المحلية والدولية من وإلى حسابكم بدقة، أمان وكفاءة، لمعرفة IBAN الخاص بكم، يرجي زيارة موقعنا الالكتروني".

يذكر أن رقم الحساب المصرفي الدولى يرمز إليه، IBAN، وهو رقم حساب بنكي معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم، سوف تحتاج إلى استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) عند إجراء أو استلام تحويلات محلية أو دولية، وهو طريقة قياسية لتحديد الحساب المصرفي، ما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال التحويلات الدولية.