عماد أديب: تركيا وقطر تدعمان الاستثمارات في إثيوبيا منذ 2009

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن قطر وتركيا تدعمان الاستثمارات الإثيوبية منذ عام 2009، وجميع ما استثمراه هناك يقال إنه بلغ 25 مليار جنيه، والودائع الموجودة في البنك المركزي الإثيوبي حوالي 6 مليارات دولار، وهناك 150 شركة تركية تعمل في إثيوبيا، وعدد المستفيدين من هذه الشركات 500 ألف مواطن إثيوبي، وتركيا وعدت بزراعة مليون ونصف فدان في إثيوبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "ملفا ليبيا وإثيوبيا هي محاولة استدراج جيش مصر إلى معارك خارج الحدود تستنفد موارده وتحقق هدفين، الأول إيقاف الإصلاح الاقتصادي والثاني هو إضعاف المؤسسة العسكرية، حيث إنه عندما يكون الجيش في معارك إقليمية والناس يشكون من أحوال الاقتصاد يمكن لجماعة الإخوان الإرهابية أن تعمل بشكل أسهل، لأن القوات المسلحة لن يكون لديها موارد".

وتابع: "مصر لن تتخلى عن دورها في حماية أمنها الإقليمي وأمن مصر هو نقاط حاكمة موجودة، مثل ليبيا في الغرب والشام وفلسطين في الشرق ومنابع النيل في الجنوب، وهو المفهوم التاريخي الذي يدرسه طلاب الكلية الحربية، ومنذ عهد محمد علي حتى الآن يفهم الضابط المصري أن الأمن القومي المصري يبدأ من عند منابع النيل في إثيوبيا".