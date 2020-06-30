شاهد.. أين كان خالد أبو بكر ليلة 3 يوليو 2013 وماذا قال عن مرسي؟

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، مقطع فيديو، للحظة تواجده خلال ثورة 30 يوليو، وبالتحديد قبل بيان الإنقاذ يوم 3 يوليو، داخل استديو قناة "أوربيت" على الهواء مباشرة من الساعة 2 ظهرًا حتي 2 صباحًا.

وقال أبو بكر، خلال الفيديو المذاع، "ربنا يعطي بعض الناس نعم وأحيانا ياخدها منهم، واحد ربنا بيخلقه بيفهم وواحد تاني بيخلقه غبي".

وتابع: "إزاي انتظرت على واحد زى ده سنة والشعب في الشارع بالملايين؟ إيه ده؟ دا رئيس جمهورية مصر العربية؟ دا خطاب أزمة؟ أنا مسكت نفسي بالعافية طوال مدة الخطاب أنت خاطفنا، فيه مفكرين وشعب وأمة، أنت مين أنت عشان تحكم شعب بالشكل ده".

وأضاف: "هذا الرئيس يملك عصبة من الناس لديهم اقتناع لاستخدام القوة بطرق معينة، وهدد الجيش والشعب المصري، مالهاش حل أو اختيار، الحل الوحيد أن يسقط هذا الرئيس فورًا مهما تكلف الشعب المصرى، دا قدر ولازم نواجهه، وأنا مش شايف إلا موقف واحد بس، امشي يامرسي، هطلع من البرنامج لأحتج وأسقط هذا الرئيس، من الآن هو رئيس ساقط".