خالد أبو بكر لـ"وزير التعليم": نحتاج خطابا سياسيا هادئا وطويل البال

وجه خالد أبو بكر، رسالته للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مطالبًا إياه بخطاب إعلامي سياسي وبسيط وهادئ وطويل البال.

و قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن وزير التعليم رجل إصلاحي ومحترف بالدرجة الأولى: "سأبقى داعمًا لهذا الرجل لإيماني بأهمية المنهج والموضوع الذي يقوم به، ولكن الحديث في الإعلام، هو حديث الوزير السياسي".

وأضاف: "وزير التعليم وأي وزير آخر، عليه أن يعلم أنه يخاطب طبقات ثقافية متعددة، وعليه أن يتحدث ببساطة ولغة هادئة.. ولا بد وأن يعلم أهمية الإعلام ودوره ويحترمه.. ولو فيه نقص في المعلومات فالعيب من الوزارة وليس الإعلام، ولو هناك شيء خطأ في الإعلام فالأمر يرجع لنقص المعلومات المقدمة من الوزارة.. ولكن الأهم التعاون مع كل وسائل الإعلام".

وأكد ضرورة أن يكون الخطاب سياسي للعامة وليس خطابًا للمثقف، مضيفًا: "أتمنى من الوزير الخطاب الإعلامي البسيط الهادي طويل البال، وأتمنى أن يلتفت الوزير لهذه الأمور البسيطة.. وسأظل خلفه مهما حدث، ومهما اختلفنا في العديد من القضايا، لأن الاختلاف بين البشر وارد".