خالد أبو بكر: عن إعدام "المسماري": مصر مش بتسيب حقها

علق خالد أبو بكر، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري، منفذ حادث الواحات الذي استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "النهارده أخدنا بتارنا.. كنت نتمنى عرض مشهد إعدامه، وأتمنى من النائب العام عرض مشهد إعدام هؤلاء الخوانة فيما بعد".

وأضاف: "حينما أرى مشاهد هؤلاء الخونة، افتكرت الخروف معتز مطر ومحمد ناصر.. وعارف ومتيقن إنهم هييجوا مصر متسلمين ومتكتفين، كل ما أشوف واحد راجع من الخرفان أفتكر الخروفين دول.. مصر مش بتسيب حقها".