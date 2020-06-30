صلاح عبدالله: 30 يونيو و6 أكتوبر الأعظم في  تاريخ الدولة المصرية

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه لم يتمكن من المشاركة في ثورة 30 يونيو لظروفه الصحية حيث كان مصابا بجلطة دماغية، لكنه شارك بعقله وقلبه وروحه وإصبعه الذي كان يكتب به رسائل لحزب الكنبة لحثهم على النزول: "أقسم بالله كنت عاوز أنزل".

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن يومي 30 يونيو 2013 و6 أكتوبر 1973 يُعدان الأعظم في تاريخ الدولة المصرية ففي الحالتين جرى العبور العظيم من قبل شعب مصر، مقدمًا التحية للشعب المصري في ذكرى الثورة: "الشعب المصري قال كلمته في هذا اليوم ورفض حكم جماعة الإخوان لمصر، فالمصريون كانوا على قلب رجل واحد في وقت صعب".

وأشار الفنان إلى أن الجيش المصري تضامن مع الشعب والوطن ضد الإخوان في مرحلة مهمة، كما أن مصر اليوم في أجمل صورها وتعيش أحلى أيامها، فالرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لمصر الكثير.