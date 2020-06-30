عبدالمجيد محمود: قلت لمرسي في الاتحادية "مكانك السجن"

كشف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصرى الأسبق، أسرارًا جديدة وتفاصيل لقائه الأول بالراحل محمد مرسي، خلال فترة حكمه لمصر.

وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إنه التقى مرسي أول مرة في وجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا: "لا يمكن أن تشعر أنك أبدًا أمام رئيس جمهورية مصر".

وأضاف: "قلت لمرسي في قصر الاتحادية أنت إخوان مسلمين وكنت في السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون، وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغييرها بقوة الإرهاب، وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم".