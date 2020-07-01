أسعار السمك اليوم الأربعاء 1-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار السمك في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 1 يوليو على النحو التالي:

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 23 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 45 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين

ووصل سعر سمك الثعابين 210 جنيهات للكيلو جرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 80 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 130 إلى 260 جنيهًا.