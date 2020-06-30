"الجنايات" تستأنف غدا محاكمة 3 متهمين في أحداث مسجد الفتح

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، غدا، ثالث جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما في القضية عام 2017، بمعاقبة 494 متهما بالسجن المؤبد والمشدد، وألقت الشرطة القبض على المتهمين الذين تعيد المحكمة إجراءات محاكمتهم.

ونسبت النيابة العامة لهم ولآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.