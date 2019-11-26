تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، غدا الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد، لمرافعات دفاع المتهمين في القضية.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، واسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي حدثت في 17 أغسطس عام 2013.

وأصدرت المحكمة ذاتها، أحكاما على المتهمين في القضية، تنوعت بين المؤبد والمشدد، وتقدم عدد من المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بطلب إعادة إجراءات محاكمة.