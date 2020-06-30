عدلي منصور: العالم أراد إفشال ثورة 30 يونيو

أكد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، أن ثورة 30 يونيو تُعد الحركة التصحيحية التي كانت من اللازم أن تتم بعدما اختطفت جماعة الإخوان المسلمين ثورة المواطنين التي تمت في 25 يناير، موضحًا أن معظم دول العالم كان ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو مباشرة خاصة في السنة الذي تولى فيها حكم البلاد كرئيس مؤقت.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "نظرة العالم الخارجي لينا كانت غريبة، العالم كان منقسم وكان معظم دول العالم ضدنا، كانوا عاوزين الثورة الكبيرة التي خرج الشعب المصري من أجلها تفشل".

وعن سبب رغبة دول العالم في إفشال ثورة 30 يونيو، أكد رئيس الجمهورية السابق، أن العالم كان استقر على تفكير معين بأن الإسلام السياسي هو من سيحكم المنطقة العربية، وكانت العقبة الوحيدة أمام تنفيذ هذا المخطط هي مصر "لو مصر كانت دخلت في العجلة دي الله أعلم المنطقة دي كانت هتروح فين، بس الحمد لله لإرادة الناس وتصميمهم على نجاح الثورة هو اللي نجحها".