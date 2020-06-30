عدلي منصور: من يُنكر الإنجازات بكافة القطاعات إما مغرض أو في عالم آخر

أكد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، أن هناك فرق جسيم وكبير بين مصر أثناء ثورة 30 يونيو 2013، ومصر الآن 30 يونيو 2020، موضحًا أن أي شخص ينكر ما يحدث وما حدث من إنجازات في الدولة المصرية الآن إما مُغرض أو في عالم آخر، على حد قوله، واصفًا ما حدث من النهوض في كافة القطاعات بالدولة بـ "الإعجاز".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الله هيأ لمصر أشخاصا تعمل في كل جزئية في الدولة وتقتحم كل الملفات من أجل حل المشكلات من جذورها لحلها، بعدما كان في الأزمنة الماضية يتم التغاضي عن المشكلات بـ "مسكنات".

وأوضح رئيس الجمهورية السابق، أنه لن يُعدد انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالإنجازات واضحة جدًا، والإعلام الآن يقوم بعرضها وتوضيحها، وهذه الإنجازات كان من الممكن أن تُستغرق عشرات السنوات لتنفيذها، ولكن في خلال 6 سنوات فقط من حكم الرئيس السيسي حدثت طفرة في كافة المجالات.