محافظ الأقصر يناقش النسب المالية المخصصة لكل مدينة

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 - 2021، ومناقشة النسب المخصصة لكل مركز ومدينة من المخصصات المالية المقررة ضمن الخطة، وبحث أنسب السبل لتوزيعها بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع علي المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة زيادة استثمارات المحافظة وتعظيم مواردها ومراعاة عدة اعتبارات لضمان التوزيع العادل للمخصصات المالية لكل مركز ومدينة بالمحافظة وبنزاهة وشفافية، تشمل أولويات الإنفاق والصرف طبقًا لاحتياجات المراكز والمدن وبما يتناسب مع الكثافة السكنية لكل مركز ومدينة مع التأكيد علي أهمية ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

واستعرض المحافظ مع رؤساء المدن عناصر تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة المقرر تنفيذها خلال العام المالي الجديد حيث وجه بإدراج المشروعات ذات الأولوية المهمة والتي تؤثر بشكل مباشر على تلبية احتياجات المواطنين، وعدم إدراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود الدراسات والمقايسات اللازمة له ومراعاة عدة اعتبارات كالتوقيت والجودة والتوفير.

كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر كافة المعدات والمركبات التابعة للمحافظة وإعداد تقرير بحالة الاستخدام لكل مركبة مع تحديد ما يحتاج منها للصيانة وبحث أولويات الصيانة ترشيدًا للنفقات.

وشدد المحافظ علي أهمية تحصيل كافة إيرادات المحافظة باستثناء ما تم اتخاذ قرارات بشأن إرجاء تحصيله فيما يخص النشاط السياحي مع تطبيق نسب التخفيض المقررة عليها مراعاة لظروف العاملين بالسياحة.

وعرض رؤساء المراكز والمدن احتياجات كل مركز ومدينة ومتطلباتها طبقًا للأولويات الملحة حيث تضمنت المتطلبات رصف الطرق ودعم مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحسين البيئة وحاجة المراكز والمدن لبعض المعدات الجديدة التي تساهم في تسهيل مهام واعمال الاجهزة التنفيذية.

شهد الاجتماع المطول الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلا من نائب المحافظ محمد عبد القادر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس اسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل وياسر جاد مدير ادارة التخطيط ورؤساء المدن والمراكز، وعدد من مديري المديريات، والقيادات التنفيذية في المحافظة.