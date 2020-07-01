يحظر تصحيح الإجابات إلا بعد 48 ساعة.. 7 ضوابط لكنترول جامعة المنصورة

استعدت جامعة المنصورة بقيادة الدكتورة أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، لإجراء امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، ووضعت 7 ضوابط لأعمال الكنترول ضمن الإجراءات الاحترازية لمحابهة فيروس كورونا المستجد.

1- يحتفظ بأوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل مقر الكنترول ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة 48 ساعة.

2- يرتدي كافة أعضاء الكنترول قناع الوجه والقفاز طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول.

3- تتوفر مطهرات الأيدي داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح.

4- يتم الاحتفاظ بمجموعات أوراق الإجابة داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها بيانات الأوراق داخل الكيس.

5- يتم إعداد جداول للتصحيح لتجنب تكدس المصححين داخل قاعات التصحيح.

6- يتم توفير قاعات تصحيح إضافية يراعى فيها وجود مسافة 1.5 متر بين المصحح والمصحح المجاور ويرتدي السادة المصححون أقنعة الوجه والقفازات.

7- يوصي بالتوسع في اختبارات التصحيح الإلكتروني.