يحظر تصحيح الإجابات إلا بعد 48 ساعة.. 7 ضوابط لكنترول جامعة المنصورة
كتب:
صالح رمضان
08:52 ص | الأربعاء 01 يوليو 2020
استعدت جامعة المنصورة بقيادة الدكتورة أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، لإجراء امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، ووضعت 7 ضوابط لأعمال الكنترول ضمن الإجراءات الاحترازية لمحابهة فيروس كورونا المستجد.
1- يحتفظ بأوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل مقر الكنترول ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة 48 ساعة.
2- يرتدي كافة أعضاء الكنترول قناع الوجه والقفاز طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول.
3- تتوفر مطهرات الأيدي داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح.
4- يتم الاحتفاظ بمجموعات أوراق الإجابة داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها بيانات الأوراق داخل الكيس.
5- يتم إعداد جداول للتصحيح لتجنب تكدس المصححين داخل قاعات التصحيح.
6- يتم توفير قاعات تصحيح إضافية يراعى فيها وجود مسافة 1.5 متر بين المصحح والمصحح المجاور ويرتدي السادة المصححون أقنعة الوجه والقفازات.
7- يوصي بالتوسع في اختبارات التصحيح الإلكتروني.