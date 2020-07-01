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يحظر تصحيح الإجابات إلا بعد 48 ساعة.. 7 ضوابط لكنترول جامعة المنصورة

كتب:

صالح رمضان
08:52 ص | الأربعاء 01 يوليو 2020
متابعة إجراءات كورونا في الجامعة

متابعة إجراءات كورونا في الجامعة

استعدت جامعة المنصورة بقيادة الدكتورة أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، لإجراء امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، ووضعت 7 ضوابط لأعمال الكنترول ضمن الإجراءات الاحترازية لمحابهة فيروس كورونا المستجد. 

1-   يحتفظ بأوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل مقر الكنترول ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة 48 ساعة.

2-    يرتدي كافة أعضاء الكنترول قناع الوجه والقفاز طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول.

3-    تتوفر مطهرات الأيدي داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح.

4-    يتم الاحتفاظ بمجموعات أوراق الإجابة داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها بيانات الأوراق داخل الكيس.

5-    يتم إعداد جداول للتصحيح لتجنب تكدس المصححين داخل قاعات التصحيح.

6-    يتم توفير قاعات تصحيح إضافية يراعى فيها وجود مسافة 1.5 متر بين المصحح والمصحح المجاور ويرتدي السادة المصححون أقنعة الوجه والقفازات.

7-    يوصي بالتوسع في اختبارات التصحيح الإلكتروني.