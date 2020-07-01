منها مجانية المراجعات.. "تعليم مطروح" تدعم طلاب الثانوية في الامتحانات

في الوقت الذى يسابق فيه الزمن طلاب الثانوية العامة بمطروح لتحصيل أفضل قدر ممكن من المعلومات في المواد المختلفة وعدم استطاعتهم الخروج من المنزل إلا للضرورة في ظل جائحة كورونا، تسعى مديرية التربية والتعليم بمطروح إلى دعم طلابها في الثانوية العامة.

وتنشر "الوطن" 5 معلومات حول الدعم الذي تقدمه مديرية التربية والتعليم بمطروح لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية الامتحانات.

- تنظيم مراجعات نهائية للمواد المختلفة منذ عدة سنوات داخل القاعة الكبرى بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح لجميع الأقسام العلمي والأدبي قبل جائحة كورونا.

- توفير خبراء في جميع المواد للقيام بشرح المراجعات النهائية للطلاب والرد على استفساراتهم.

- جميع المراجعات التي تقدم للطلاب مجانية دون أي رسوم وبدأت فكرتها بغرض مكافحة الدروس الخصوصية.

- تنظيم مراجعات "أون لاين" عبر مواقع التواصل الاجتماعى تبث على صفحة مديرية التربية والتعليم بمطروح للطلاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

- استمرار أعمال المراجعة النهائية لكل مادة على حدة حتى ليلة الامتحان من خلال البث المباشر.