قرار وزاري باستمرار فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات البطاطين الصينية

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار رقم 4 لسنة 2020، باستمرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف بطانيات "عدا الكهربائية" المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.

وتضمن القرار، يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 610 لسنة 2015، بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف بطانيات "عدا الكهربائية" المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات، لخمس سنوات أخرى تنتهي في 24 أغسطس 2025.

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