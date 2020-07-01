يستعد أولياء الأمور إلى التقديم التقديم لابنائهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام 2020 – 2021ـ وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2020

موعد التقديم

يبدأ أولياء الأمور في التقديم لابنائهم في الصف الأول الابتدائي بداية من 1 يوليو إلى نهاية شهر 30 يوليو 2020 ،مع التأكيد على عدم دفع أى مصروفات قبل شهر سبتمبر القادم.

المستندات المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2020

إحضار ملف تقديم الصف الأول الابتدائي 2020، ويجب أن يتضمن هذا الملف على الدمغات المطلوبة.

شهادة ميلاد مميكنة للطفل.

4 صور للطفل بمقاس 4 × 6.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب.

صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

بطاقة التأمين الصحي المُدون بها مختلَف التطعيمات الخاصة بالطفل.