بدء التقديم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي في جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي بالمدارس الابتدائية "رسمي، رسمي لغات، خاص" للعام الدراسي 2020-2021، بداية من اليوم الاثنين وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك عبر بوابة مركز المعلومات EMIS.gov.eg، كإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، التسجيل الإلكتروني للمدارس الرسمية، يتاح لولي الأمر التسجيل لأكثر من مدرسة، ومن خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي للطفل المتقدم، وفي حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يمكنه التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقدم بها، وتقديم صورة شهادة ميلاد الطفل، والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة منها، لوحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

وأوضح وكيل الوزارة أن لجان استلام الملفات بالمدرسة ستقوم بفحص ملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 إلى 30 يوليو المقبل، كما يتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التي سيجرى قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص به، ويلزم على ولي الأمر بعد ذلك التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي في حالة القبول.

وعن التلاميذ الوافدين قال وكيل الوزارة، أن ولي الأمر يتقدم بأوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يجرى تسجيل بيانات الوافدين الذين جرى قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، على جميع العاملين بالتعليم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة .