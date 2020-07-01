رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة على مر التاريخ لم تخذل شعبها

قال رئيس هيئة الأركان السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة على مر التاريخ لم تخذل شعبها في يوم من الأيام، مشددا على أنه بما للقوات المسلحة من تاريخ طويل وعريق وقيم ووطنية عالية انحازت للثورة.

وأوضح الحسين، في فيديو نشرته صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس الثلاثاء، "انحزنا إلى جانب الشعب وتغيير النظام، وكان ذلك تلبية لرغبات من كانوا أمام القيادة العامة".

وأضاف المسؤول العسكري السوداني: "في هذه المحطة القوات المسلحة أدت ما عليها من واجب وثبتت البلاد، وأمنتها وخرجت بها كاملة إلى بر الأمان موحدة غير منقوصة".