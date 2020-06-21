"العربية": الجيش الإثيوبي يقصف بالمدفعية معسكر الأنفال السوداني 

شنت ميليشيات تدعمها إثيوبيا هجوم على الجيش السودان، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأوضحت "العربية"، أن الميليشيات هاجمت معسكر الأنفال لافتة إلى وقوع إصابات في الجيش السوداني، وأكدت أن الجيش الإثيوبي قصف بالمدفعية معسكر الأنفال السوداني.

وأفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن رئيس الوزراء آبي أحمد اجتمع مع قادة الجيش لبحث استراتيجية جديدة للدفاع.

وقال رئيس الوزارء الإثيوبي عقب الاجتماع: "أجرينا مع الضباط العامين في قوات الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة البناء المؤسساتي".