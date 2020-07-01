أمل مبدي: سدس الشعب المصري من متحدي الإعاقة.. ويجب استغلال طاقتهم

تحدث المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية عن المكاسب التي حصل عليها ذوو الإعاقة بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت مبدى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن ملف المعاقين تم الاهتمام به خلال الفترة من 2014 لـ2020 بدرجة لم تحدث من قبل، مشيرة إلى أن ما حدث خلال الـ6 سنوات الماضية لم يحدث للمعاقين في مئات السنين.

وأثنت مبدى على خروج قانون ذوي الاعاقة وتولي ذوي الإعاقة عضوية مجلس النواب والمساواة بين الأطفال الحاصلين على بطولات دولية رياضية وغيرهم من الأسوياء وكذلك تطبيق كود الإتاحة في المدن الجديدة وتطبيقه في أي مبنى يتم إعادة تأهيله بالإضافة لوجود يوم في الأجندة السياسية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثنت مبدى على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تغيير نظرة المجتمع لذوي الإعاقة وأن النظرة اختلفت وأصبح فيها الاحترام بعد تكريم رئيس الجمهورية لهم، مشيرة إلى أن عدد ذوي الإعاقة يصل لـ15 مليون مواطن في 5 إعاقات مختلفة "صم وبكم وحركي وذهني والأقزام والإعاقات البصرية"، مشيرة إلى أنهم سدس الشعب المصري ويجب استغلال طاقتهم وتحويلها لقوى عاملة.