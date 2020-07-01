الأردن يصدر سندات دولية في شريحتين بقيمة 1.75 مليار دولار

أصدر الأردن، أمس الثلاثاء، سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار ستساعده في التغلب على التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا الويم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وزارة المالية الأردنية، إلى أن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95% وفترة استحقاق 5 سنوات إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85% وفترة استحقاق عشر سنوات.

وأضافت المالية الأردنية، أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.

من جانبه، صرح وزير المالية الأردني محمد العسعس، بأن زيادة الطلب عن المعروض "وسعر الفائدة المنخفض نسبيا" للسندات الدولية للأردن هو "دليل على استقرار ماليته العامة".

وأشار خبراء اقتصاديون ومنتقدون، إلى أنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100% من الناتج المحلي الإجمالي.