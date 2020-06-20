كورونا في الشام والعراق.. إجمالي إصابات الأردن 1008.. ولبنان صفر وفيات

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.745.867، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى461.767 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.619.377 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس الجمعة، تسجيل 7 إصابات بكورونا المستجد، جميعها وافدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1008.

وتوزعت الحالات الجديدة غير المحلية، حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر وتحديدا من مصر، و 6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، و 3 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتبع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن الأردن سجل 11 حالة شفاء في حين أجرت السلطات الصحية حوالي 7700 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالوباء ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات إلى نحو 318 الف عينة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا المستجد، مساء أمس الجمعة، بينها 7 حالات في محافظة الخليل "مدينة الخليل 5 حالات ومخيم الفوار حالتان، وحالة في بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"

الصحة الفلسطينية: إجمالي إصابات كورونا بلغت 868 حالة

وأوضحت الكيلة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 73 إصابة، بينما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في جميع المحافظات الفلسطينية إلى 868 إصابة، بينها 271 إصابة نشطة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 147 حالة وفاة بالوباء في صفوف الجالية حول العالم، و2128 إصابة، و1250حالة تعافي.

ونقلت الوزارة الفلسطينية، عن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة عدم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، ليبقى عدد الإصابات 880، وعدم تسجيل أية حالة وفاة ليبقى العدد 63، فيما رصدت 5 حالات تعافي لصبح العدد 368.

وأكدت سفارة فلسطين لدى باكستان، تسجيل أول إصابة بكورونا المستجد في صفوف أحد الطلبة الذي انتقلت له العدوى من أحد زملائه الباكستانيين، وهو بصحة جيدة ويخضع للحجر الصحي المنزلي.

وفي سوريا، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حصيلة الإصابات بالوباء بلغ187، فيما بلغت الوفيات 7، ووصل عدد حالات الشفاء من الوباء 78.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الجمعة، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد إلى 1510 حالات بعد تسجيل 15 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى عدد حالات الشفاء بلغ 952 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت في الساعات الأخيرة 1643 فحصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات في العراق إلى 27352

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا المستجد منذ ظهوره في البلاد شهر مارس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت الوزارة العراقية، 1635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون إجمالي الإصابات في العراق 27352، كما سجلت 69 حالة وفاة، ليصل مجموعها 925 حالة وفاة.

وأجرت الصحة العراقية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11226 فحصا، ليكون مجموع النماذج التي تم فحصها حتى الآن 425192 عينة.

وسجلت الوزارة العراقية، 872 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء في البلاد حتى الآن 12205 حالة.