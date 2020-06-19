الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليتجاوز مجموع الإصابات الألف إصابة.

وأوضحت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - خلال موجز إعلامي، نشرته وكالة أنباء الأردن بترا اليوم الخميس - أن الإصابات موزعة على إصابة محلية مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، و11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (حالتان من السعودية، وحالتان من مصر، وحالة واحدة من الكويت، و4 حالات من السودان، وحالتان من الإمارات)، وحالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسية أجنبية.

وأشار الموجز إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة في الأردن وصل إلى 1001 إصابة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن الأردن حجز مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" حال تصنيعه وبما يمنح الأردن الأولوية بين الدول للحصول على اللقاح في ظل الجهود المبذولة لتصنيعه وسباق الدول للحصول عليه.

وقال الدكتور جابر : "وزارة الصحة الأردنية تواصلت مع عدد من الشركات التي تعمل على تصنيع اللقاح ضد فيروس كورونا، واتفقت معها على حجز مليون جرعة للحصول عليها حال تصنيعه واعتماده بشكل رسمي"، مضيفًا "أنه تم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء مليون جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية لتوزيعها مجانًا على الفرق الصحية واصحاب الأمراض المزمنة".