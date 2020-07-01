يسرا اللوزي بوجه ملطخ بالألوان: آدي آخرة العقدة في البيت مع العيال

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بوجه ملطخ بالألوان، معلقة عليها: "أدي آخرة القعدة في البيت مع العيال".

وكانت اللوزي، قد ظهرت لأول مرة بعد ولادة ابنتها "نادية"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "دي إم سي"، تحدثت فيها عن لحظات الولادة فى وقت انتشار فيروس كورونا، وقالت إن أصعب لحظة فى حياتها دخول غرفة العمليات وهي بالكمامه أثناء ولادة ابنتها نادية.

وأوضحت أنها تتعايش حاليًا مع الأمومة والطفولة، مشيرة إلى أنها اختارت اسم ابنتها مع زوجها وأنها وجدته اسما سهل النطق وأنها اتفقت مع زوجها على عدم معرفة نوع الجنين إلا بعد الولادة.