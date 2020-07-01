"الآثار": قصر البارون من أجمل المعالم السياحية.. لؤلؤة مصر الجديدة

أكدت الدكتورة سهى بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن قصر البارون شهد إقبالا كبيرا بعد افتتاحه أمام المواطنين حتى وصل عدد الزوار إلى 700 في أول يوم بعد افتتاحه، فضلا عن أن هناك توافدا إعلاميا مكثفا لزيارة وتصوير قصر البارون بعد افتتاحه، موضحة أن القصر يعد بمثابة إشعاع نور في منطقة مصر الجديدة، ولم ولن يتكرر.

وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أن مصر تشهد حاليا نهضة ثقافية كبيرة، هناك اهتماما عالميا بالسياحة المصرية بشكل كبير، لذا أعطى وزير السياحة الدكتور خالد العناني، تعليماته، بمد فترة زيادة قصر البارون حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الرابعة عصرا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار، إلى أن قصر البارون بُبنى على الطراز الهندي، فهو من أجمل المعالم وتحفة معمارية، واصفة إياه بأنه "لؤلؤة مصر الجديدة، وتكلفة تطويره وصلت إلي 100 مليون جنيه منها 15 مليونا منحة من دولة بلجيكا، وهذا أعطى للقصر قوة واهتمام كبير ، فالقصر يكشف تاريخ مصر الجديدة ويضم مجموعة من الصور والأرشيف.